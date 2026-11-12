Dongkrak Devisa, CV Yong Fisheries Ekspor 4,8 Ton Ikan Kerapu dari Tual ke Hongkong
jpnn.com, TUAL - CV Yong Fisheries mengekspor 4.856 kilogram atau sekitar 4,8 ton ikan kerapu hidup ke Hongkong pada 5–8 November 2026.
Ekspor tersebut menghasilkan devisa sebesar USD57.036 dan menjadi salah satu kontribusi pelaku usaha perikanan Maluku dalam memperluas pasar komoditas hasil laut ke tingkat internasional.
Dalam kegiatan tersebut, Bea Cukai Tual melaksanakan pengawasan sekaligus memberikan pelayanan kepabeanan untuk memastikan proses ekspor berjalan sesuai ketentuan.
Kepala Kantor Bea Cukai Tual Wahyu Lafrias menyampaikan keberlanjutan ekspor perikanan mencerminkan besarnya potensi komoditas unggulan Maluku.
Menurut Wahyu, dukungan pelayanan dan pendampingan kepada pelaku usaha diperlukan agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Kami terus berupaya memberikan pelayanan dan pendampingan yang optimal kepada para pelaku usaha agar proses ekspor dapat berjalan lancar sesuai ketentuan," ungkap Wahyu.
Dia berharap kegiatan ekspor ini tidak hanya meningkatkan devisa negara, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat serta mendorong semakin banyak pelaku usaha lokal untuk berorientasi ekspor.
Hingga Triwulan III 2026, ekspor ikan kerapu hidup dari wilayah pengawasan Bea Cukai Tual telah mencapai 24,5 ton dengan nilai devisa USD290.471 melalui empat kali ekspor langsung.
Ekspor 4,8 ton ikan kerapu hidup dari Tual ke Hongkong yang dilaksanakan CV Yong Fisheries menghasilkan devisa sebesar USD57.036
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Lewat Kegiatan Ini, Bea Cukai Dampingi UMKM Bekasi dan Banyumas Agar Siap Ekspor
- Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 2,6 Kg Emas di Bandara Sepinggan
- Bea Cukai Gresik Terbitkan NPPBKC untuk PT Kreasi Flavors Indonesia
- Kemenkeu Satu Sampit Kembali Salurkan Air Bersih untuk Warga Terdampak Karhutla di Kotim
- Nilai Ekspor RI Januari–September 2026 Tumbuh 5,58%
- Gelar Forum Diskusi, Bea Cukai Bahas Optimalisasi Ekspor Produk Kayu dan Perikanan