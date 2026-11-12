Dongkrak Devisa, CV Yong Fisheries Ekspor 4,8 Ton Ikan Kerapu dari Tual ke Hongkong

jpnn.com, TUAL - CV Yong Fisheries mengekspor 4.856 kilogram atau sekitar 4,8 ton ikan kerapu hidup ke Hongkong pada 5–8 November 2026.

Ekspor tersebut menghasilkan devisa sebesar USD57.036 dan menjadi salah satu kontribusi pelaku usaha perikanan Maluku dalam memperluas pasar komoditas hasil laut ke tingkat internasional.

Dalam kegiatan tersebut, Bea Cukai Tual melaksanakan pengawasan sekaligus memberikan pelayanan kepabeanan untuk memastikan proses ekspor berjalan sesuai ketentuan.

Kepala Kantor Bea Cukai Tual Wahyu Lafrias menyampaikan keberlanjutan ekspor perikanan mencerminkan besarnya potensi komoditas unggulan Maluku.

Menurut Wahyu, dukungan pelayanan dan pendampingan kepada pelaku usaha diperlukan agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Kami terus berupaya memberikan pelayanan dan pendampingan yang optimal kepada para pelaku usaha agar proses ekspor dapat berjalan lancar sesuai ketentuan," ungkap Wahyu.

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Dia berharap kegiatan ekspor ini tidak hanya meningkatkan devisa negara, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat serta mendorong semakin banyak pelaku usaha lokal untuk berorientasi ekspor.

Hingga Triwulan III 2026, ekspor ikan kerapu hidup dari wilayah pengawasan Bea Cukai Tual telah mencapai 24,5 ton dengan nilai devisa USD290.471 melalui empat kali ekspor langsung.