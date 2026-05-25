Dongkrak Ekonomi Aceh Barat, PT MIFA Bersaudara Berdayakan UMKM Lokal

jpnn.com - PT Mifa Bersaudara menyatakan komitmennya dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat di kawasan Meulaboh, Aceh Barat dengan mengambil langkah nyata dalam mewujudkan program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Aceh Barat yang terintegrasi dalam skema Corporate Social Responsibility (CSR).

Berkolaborasi dengan Kiat Advisory sebagai mitra strategis, program intensif ini dijadwalkan berlangsung dari Januari hingga Juni 2026.

Pada fase ini, program difokuskan pada penguatan enam UMKM lokal dengan pendekatan pembinaan yang spesifik dan adaptif, sesuai kebutuhan masing-masing lini usaha.

Keenam pelaku usaha tersebut adalah GPL Store, Rumah Jahit Bersama, Jaya Berkah Elektronik Service, Kelompok Poklahsar Bantimoh, Kelompok Kentang Sumber Batu, dan Kelompok Ranto Panyang Barat.

Kepala Divisi CSR PT Mifa Bersaudara Tengku Khaddafi menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah peningkatan dari program sebelumnya.

Jika sebelumnya korporasi berfokus pada stimulan berupa bantuan alat produksi, kali ini fokus dialihkan pada optimalisasi nilai guna fasilitas tersebut melalui transfer pengetahuan yang mendalam.

“Kami telah lama membina UMKM ini melalui dukungan penyediaan peralatan modern untuk menunjang pengolahan produk. Namun, pada momentum kali ini, kami memberikan pelatihan intensif agar para pelaku usaha mampu memaksimalkan seluruh fasilitas yang ada, sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai jual yang lebih kedepannya, “ ujar Tengku Khadafi.

Guna memastikan materi pembinaan berjalan impresif dan profesional, perusahaan tambang ini menggandeng KIAT Advisory (Yayasan Inovasi Bangun Negeri), Lembaga pemberdayaan ekonomi, sinergi ini menghadirkan kurikulum pelatihan yang komprehensif, mulai dari manajemen keuangan dan tata kelola bisnis, standardisasi kualitas produk, optimalisasi material produksi, hingga strategi perluasan pasar berbasis platform digital.