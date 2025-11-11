Dongkrak Kinerja, Pegadaian Pastikan Karyawan Punya Lingkungan Kerja yang Positif

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian mengintegrasikan pengalaman karyawan yang positif dengan layanan pelanggan yang prima.

Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Selfie Dewiyanti menuturkan strategi Pegadaian dalam membentuk lingkungan kerja yang suportif dan positif (Employee Experience) secara langsung berdampak pada kualitas layanan yang diberikan kepada nasabah.

"Kami percaya bahwa happy employee adalah kunci untuk menciptakan happy customer. Melalui Compassionate Leadership, kami memastikan setiap Insan Pegadaian memiliki lingkungan kerja yang positif dan berintegritas, yang pada akhirnya mendongkrak kinerja, baik dari sisi individu karyawan maupun performa bisnis perusahaan secara keseluruhan," ujar Selfie.

Pegadaian secara konsisten berinvestasi dalam pengembangan talenta, kesejahteraan karyawan, dan penegakan integritas (GCG), memastikan karyawan memiliki motivasi dan tools yang memadai untuk memberikan layanan terbaik.

Pegadaian juga terus bertransformasi, khususnya pada bidang digital melalui pengembangan super apps Tring! dan peningkatan kualitas layanan outlet fisik adalah bukti komitmen Pegadaian untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, dan aman bagi seluruh nasabah, mulai dari segmen Ultra Mikro hingga korporasi.

Dengan menjadikan karyawan sebagai aset utama dan nasabah sebagai prioritas, Pegadaian yakin bisa terus mendongkrak kinerja positif perusahaan dan mempertahankan posisinya sebagai "The Leader in the Gold Ecosystem and Accelerator of Financial Inclusion" di Indonesia.(jpnn)