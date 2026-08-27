Dongkrak Kualitas SDM, PP ISNU Jalin Kolaborasi Publikasi Ilmiah di Jawa Timur

jpnn.com, JOMBANG - Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) bergerak progresif memperluas ekspansi kelembagaannya dengan memperkuat sinergi bersama sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari pendidikan dan akademik, riset dan publikasi, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung pada Rabu (26/8/2026) di Gedung PKK, Jombang, sebagai bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35.

"Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperluas jejaring kelembagaan Pimpinan Pusat ISNU dengan perguruan tinggi, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta kontribusi akademisi bagi masyarakat," kata Sekretaris Umum PP ISNU Wardi Taufik.

Dalam lembar pengesahan MoU, ruang lingkup kerja sama antara Pimpinan Pusat ISNU dan perguruan tinggi meliputi lima bidang utama, yakni pendidikan dan akademik, riset dan publikasi, pengembangan SDM, pengabdian masyarakat, serta beasiswa dan pendampingan awardee.

Kolaborasi tersebut melibatkan sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Jombang yang menjadi mitra Pimpinan Pusat ISNU. Di antaranya Universitas Darul Ulum (UNDAR), Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU), Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng (UNHASY), Universitas KH. A. Wahab Hasbullah (UNWAHA), dan Universitas PGRI Jombang (UPJB).

Selain itu, kerja sama juga melibatkan Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Insan Cendekia Medika (ITSKES ICME) Jombang, Institut Teknologi dan Bisnis PGRI Dewantara Jombang, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Pemkab Jombang, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang, STIKES Bahrul Ulum, Institut Agama Islam Al Urwatul Wutsqo (IAI-UW) Jombang, serta IAI At-Tahdzib.

Dari sisi substansi, kerja sama tersebut membuka ruang kolaborasi yang cukup luas. Bidang pendidikan dan akademik dapat menjadi wadah penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas pembelajaran.