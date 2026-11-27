Dongkrak Momentum Akhir Tahun, JETOUR Catat Penjualan Positif pada Oktober
jpnn.com, JAKARTA - Pasar otomotif nasional mulai memanas menjelang tutup tahun dan PT. JETOUR Sales Indonesia ikut merasakan gelombang positif tersebut.
Sepanjang Oktober 2026 lalu, pabrikan asal Tiongkok ini sukses membukukan penjualan retail sebanyak 442 unit di tanah air.
Angka itu menjadi sinyal kuat bahwa lini produk mereka kian diterima oleh pengendara di Indonesia.
Kontribusinya merata, mulai dari seri Family Travel lewat JETOUR DASHING dan X70 Plus, hingga keluarga baru mereka di segmen adventure, JETOUR T Series.
Di antara semua model, JETOUR T Series mencuri panggung sebagai tulang punggung utama penjualan.
Karakter desainnya yang gagah serta opsi teknologi ramah lingkungan tampaknya pas dengan selera konsumen lokal.
Rinciannya, JETOUR T2 i-DM memimpin perolehan dengan 147 unit, disusul varian bensinnya, T2 TGDI, sebanyak 122 unit.
Sementara itu, sang adik, JETOUR T1 versi bensin dan T1 i-DM, masing-masing menyumbang 89 unit dan 70 unit.
Pasar otomotif nasional mulai memanas menjelang tutup tahun dan PT. JETOUR Sales Indonesia ikut merasakan gelombang positif tersebut.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Yamaha NMAX Listrik Tebar Pesona di Indonesia, Ini Bocoran dari YIMM
- Toyota Highlander Bakal Hadir dalam Versi EREV
- Wuling Airbox ev: Solusi Logistik Perkotaan, Sudah Bisa Dipesan
- Aura Villain Marvel di Lantai GAW 2026: Jeep Wrangler Rubicon Berjubah Doctor Doom
- Mengenal Lebih Dekat Lini Mobil Jetour di GAW 2026, Manfaatkan Promonya!
- Pilihan Warna Baru untuk Honda Scoopy, Cek Harga di Sini