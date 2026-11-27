jpnn.com, JAKARTA - Pasar otomotif nasional mulai memanas menjelang tutup tahun dan PT. JETOUR Sales Indonesia ikut merasakan gelombang positif tersebut.

Sepanjang Oktober 2026 lalu, pabrikan asal Tiongkok ini sukses membukukan penjualan retail sebanyak 442 unit di tanah air.

Angka itu menjadi sinyal kuat bahwa lini produk mereka kian diterima oleh pengendara di Indonesia.

Kontribusinya merata, mulai dari seri Family Travel lewat JETOUR DASHING dan X70 Plus, hingga keluarga baru mereka di segmen adventure, JETOUR T Series.

Di antara semua model, JETOUR T Series mencuri panggung sebagai tulang punggung utama penjualan.

Karakter desainnya yang gagah serta opsi teknologi ramah lingkungan tampaknya pas dengan selera konsumen lokal.

Rinciannya, JETOUR T2 i-DM memimpin perolehan dengan 147 unit, disusul varian bensinnya, T2 TGDI, sebanyak 122 unit.

Sementara itu, sang adik, JETOUR T1 versi bensin dan T1 i-DM, masing-masing menyumbang 89 unit dan 70 unit.