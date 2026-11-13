Doni Akbar Minta Pertamina Jaga Pasokan BBM dengan Buffer Stok dan Digitalisasi

jpnn.com, JAKARTA - Antrean dan kelangkaan BBM di sejumlah daerah pada Oktober 2026 lalu menunjukkan persoalan ketahanan energi tidak cukup dijelaskan sebagai dampak gejolak geopolitik.

Menurut Doni Akbar, Pertamina memang memiliki laporan keuangan Semester I yang solid dan baik, kinerja yang patut diapresiasi.

Namun, kelangkaan yang berulang di beberapa daerah menandakan ada permasalahan tidak hanya pada rantai distribusi karena gangguan pengiriman tetapi juga dugaan penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

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“Mitigasi perlu dilakukan sebelum antrean terjadi di SPBU. Pertamina perlu menyediakan buffer stok yang memadai, terutama di wilayah rawan, dengan dukungan digitalisasi pemantauan stok dari kilang, terminal, mobil tangki, hingga SPBU,” terang Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR RI Doni Akbar di komplek Parlemen, Kamis (12/11).

Menurut Doni, data yang terintegrasi dalam dasbor days of cover per produk, provinsi, dan terminal, lengkap dengan ambang EWS dan waktu respons akan memudahkan deteksi pola pembelian tidak wajar, sehingga dugaan penimbunan dan penyalahgunaan dapat ditindak lebih cepat.

Maka, koordinasi dan sinergi dengan TNI dan Polri perlu diperkuat, dengan penindakan berbasis data yang akurat dan transparan.

“Untuk mengatasi masalah distribusi, PT Pertamina saya sarankan melakukan penambahan dan optimalisasi armada darat dan laut, penguatan kapasitas penyimpanan dan fasilitas terminal, serta percepatan distribusi dari terminal utama ke terminal akhir. Penambahan mobil tangki lewat spot charter dan perpanjangan usia mobil tangki hingga 12 tahun memang menambah kapasitas dalam jangka pendek, tetapi berisiko pada biaya dan keselamatan. Hal tersebut perlu diperhatikan,” cetusnya.

Menurutnya langkah peningkatan kapasitas armada berbasis proyeksi permintaan, kontrak pasokan jangka menengah, keterbukaan data stok per wilayah kepada publik, serta peningkatan produksi hulu, ketahanan pasokan BBM dapat dijaga tanpa mengorbankan keselamatan, keadilan distribusi, dan kepercayaan masyarakat.