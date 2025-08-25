Donny Alamsyah Beradu Akting Dengan Shareefa Daanish dalam Film Lebih Dari Selamanya
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Donny Alamsyah bakal beradu akting dengan Shareefa Daanish dalam film Lebih dari Selamanya.
Film produksi Golden Scene Pictures, Mizan Pictures, dan FMM Studios itu merupakan sebuah film drama keluarga yang mengangkat tema cinta, keikhlasan, dan kesetiaan.
Dipersembahkan dengan pendekatan visual yang hangat dan emosional, film itu menawarkan pengalaman yang dekat dengan keseharian banyak pasangan, keluarga, dan generasi masa kini.
Produser Lebih dari Selamanya, Ary Ambiary menilai, cerita yang diangkat dalam film itu tetap pas kena di hati, meski terbilang simpel.
"Ceritanya sangat simpel, tetapi sangat mengena di hati," ujar sang produser Ary Ambiary kepada awak media.
Sementara itu, Shareefa Daanish yang berperan sebagai istri dari Donny Alamsyah, berharap agar film itu bisa menjadi kado indah bagi tiap pasangan yang menonton.
"Semoga film ini membuat pasangan yang sudah menikah makin menutrisi rasa cintanya hingga maut memisahkan dan lebih dari selamanya," tutur Shareefa Daanish.
Film Lebih dari Selamanya menceritakan tentang Salim (Donny Alamsyah) yang telah menghabiskan 14 tahun hidupnya sebagai seorang ayah tunggal, setelah kepergian istrinya, Rifa (Shareefa Daanish), yang dicintai sepenuh hati.
