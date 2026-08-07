Donny Ikut Komentari Isu Surpres Penggantian Kapolri, Memuji-muji
jpnn.com - JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) Achmad Donny ikut mengomentari isu adanya Surat Presiden (Supres) tentang penggantian kapolri.
Menurut Donny, sampai saat ini kinerja Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo tergolong baik.
Dia menilai, isu penggantian Kapolri yang beredar di ruang publik sengaja diembuskan untuk mengganggu stabilitas nasional, karena faktanya tidak ada Surpres tersebut.
"Sejauh ini Kapolri berkinerja baik, kalau ada isu penggantian Kapolri itu sengaja ditiup untuk ganggu stabilitas nasional. Ini dilakukan oleh orang-orang yang terganggu dengan sikap tegas Kapolri dalam penegakan hukum. Tidak lain," kata Donny dalam keterangan di Jakarta, Kamis (6/8).
Donny melanjutkan, jika melihat kinerja Kapolri dan jajarannya dalam menegakkan hukum, isu pergantian Kapolri itu tidak berdasar sama sekali.
Ia mengatakan bahwa pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Oleh karena itu, kata dia, untuk membangun opini publik dibuat isu Surpres tersebut.
"Surpres penggantian Kapolri tidak lebih sebagai framing negatif untuk Kapolri, tidak ada surat itu. Buktinya pimpinan Komisi III DPR RI kompak mengatakan tidak ada Surat Presiden tentang penggantian Kapolri sebagaimana polemik di ruang publik." ujarnya.
Silakan disimak pernyataan Achmad Donny mengomentari isu adanya Surat Presiden alias Supres tentang penggantian Kapolri.
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