Dony Pamungkas Dirumorkan Diincar Klub Polandia, Persija Merespons

jpnn.com, JAKARTA - Bek Persija Jakarta Dony Pamungkas dikabarkan tengah diincar oleh klub Polandia Legia Warszawa.

Manajer Persija Jakarta Ardhi Tjahjoko mengaku belum mendengar kabar tersebut.

“Sejauh ini saya belum menerima informasi itu,” tegas Ardhi, merespons rumor yang ramai beredar di media sosial, Jumat (24/4/2026).

Kabar ini awalnya dipantik akun X @MarkajTopNews yang mengeklaim Dony Tri sudah lama masuk radar klub raksasa Polandia tersebut.

Bahkan, disebut-sebut nilai transfernya mencapai 250 ribu euro atau sekitar Rp5 miliar, angka yang langsung memanaskan spekulasi.

Namun, di tengah kabar yang beredar, pihak Persija justru belum melihat tanda-tanda konkret. Tidak ada pendekatan resmi, tidak ada komunikasi, dan belum ada tawaran nyata yang masuk ke meja manajemen.

Di sisi lain, performa Dony memang sedang naik daun. Bek kiri berusia 21 tahun itu menjelma jadi sosok tak tergantikan di lini belakang Persija.

Fleksibilitasnya sebagai fullback maupun wingback membuatnya jadi senjata penting sepanjang musim ini.