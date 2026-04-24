Dony Pamungkas Dirumorkan Diincar Klub Polandia, Persija Merespons
jpnn.com, JAKARTA - Bek Persija Jakarta Dony Pamungkas dikabarkan tengah diincar oleh klub Polandia Legia Warszawa.
Manajer Persija Jakarta Ardhi Tjahjoko mengaku belum mendengar kabar tersebut.
“Sejauh ini saya belum menerima informasi itu,” tegas Ardhi, merespons rumor yang ramai beredar di media sosial, Jumat (24/4/2026).
Kabar ini awalnya dipantik akun X @MarkajTopNews yang mengeklaim Dony Tri sudah lama masuk radar klub raksasa Polandia tersebut.
Bahkan, disebut-sebut nilai transfernya mencapai 250 ribu euro atau sekitar Rp5 miliar, angka yang langsung memanaskan spekulasi.
Namun, di tengah kabar yang beredar, pihak Persija justru belum melihat tanda-tanda konkret. Tidak ada pendekatan resmi, tidak ada komunikasi, dan belum ada tawaran nyata yang masuk ke meja manajemen.
Di sisi lain, performa Dony memang sedang naik daun. Bek kiri berusia 21 tahun itu menjelma jadi sosok tak tergantikan di lini belakang Persija.
Fleksibilitasnya sebagai fullback maupun wingback membuatnya jadi senjata penting sepanjang musim ini.
Bek Persija Dony Pamungkas dikabarkan diincar klub Polandia, Legia Warszawa. Begini respons manajemen Macan Kemayoran.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kans Persija Juara Menipis, Fathurrahman: Kami Belum Menyerah
- PSIM vs Persija Sama Kuat, Fajar Fathurrahman Ungkap Hal yang Bikin Kecewa
- Nada Kecewa Mauricio Souza, Ungkap Biang Keladi Persija Gagal Kalahkan PSIM
- Kejadian di Ruang Ganti Ikut Menentukan Skor PSIM Vs Persija
- Persija Gagal Pangkas Jarak dari Puncak, Mauricio Souza Soroti Tumpulnya Lini Depan
- Dapat 2 Penalti, 1 Gak Gol, Persija Gagal Pukul PSIM, Cek Klasemen