Dony Tri Pamungkas Buka Petunjuk soal Masa Depannya di Persija Jakarta

jpnn.com - Full back Persija Jakarta Dony Tri Pamungkas menjadi salah satu pemain muda yang paling menonjol di BRI Super League 2025/26.

Pesepak bola berusia 21 tahun itu menjelma sebagai sosok penting di sektor kiri pertahanan Macan Kemayoran.

Kepercayaan yang diberikan tim pelatih mampu dijawab lewat penampilan konsisten dalam 22 pertandingan musim ini.

Dony bukan hanya tampil disiplin saat menjaga area belakang, tetapi juga berani naik membantu serangan.

Kontribusinya saat menyerang bahkan sempat menghasilkan satu gol saat Persija melawat ke kandang Persebaya Surabaya pada paruh pertama kompetisi.

Performa stabil tersebut membuat namanya makin mendapat sorotan. Penghargaan Young Player of The Month untuk edisi Januari dan Februari menjadi bukti bahwa penampilannya memang layak diapresiasi.

Situasi itu turut memunculkan kabar bahwa Dony mulai masuk radar klub luar negeri.

Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah pihak menyebut ada tim asing yang memantau perkembangannya pemain kelahiran Boyolali itu.