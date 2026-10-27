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Doo Financial Futures Tekankan Pentingnya Manajemen Risiko dalam Trading Emas

Doo Financial Futures Tekankan Pentingnya Manajemen Risiko dalam Trading Emas
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Doo Financial Futures mengedukasi trader tentang strategi trading emas dan pentingnya manajemen risiko. Foto: Doo Financial Futures

jpnn.com, JAKARTA - PT Doo Financial Futures menggelar seminar #InsideTheMarket — Gold Masterclass Bandung di Novotel Bandung, Jawa Barat, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perdagangan emas.

Seminar bertema Technical, Fundamental & Risk Strategy tersebut membahas analisis pasar, strategi trading, dan manajemen risiko dalam menghadapi pergerakan pasar global.

Kegiatan ini dihadiri Head of ICDX Learning Center dari Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX), Anang E Wicaksono, serta peserta yang tertarik pada perdagangan emas dan perdagangan berjangka.

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Seminar dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai faktor yang memengaruhi harga emas serta pendekatan dalam mengambil keputusan trading.

Anang menekankan pentingnya memilih pialang berjangka yang memiliki izin dan berada di bawah pengawasan regulator.

Menurut dia, pemahaman terhadap mekanisme pasar perlu disertai kehati-hatian dalam memilih penyedia layanan perdagangan berjangka.

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“Selain memahami peluang pasar, trader juga perlu memastikan bahwa mereka bertransaksi melalui pialang berjangka yang berizin dan diawasi oleh regulator. Memilih pialang berjangka yang legal dan terpercaya merupakan langkah penting dalam trading,” ujar Anang.

Seminar menghadirkan dua pembicara, yakni Handi Erawan yang membawakan materi Fundamental Outlook & Risk Management serta G Mando yang mengulas Technical Analysis & Gold Trading Strategy.

Doo Financial Futures mengedukasi trader tentang strategi trading emas dan pentingnya manajemen risiko.

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