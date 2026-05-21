Dor! Dor!
Oleh Dahlan Iskan
Kamis, 21 Mei 2026 – 06:13 WIB
jpnn.com - Dor!
Mungkin tidak ada yang tewas oleh tembakan Presiden Prabowo di Sidang Pleno DPR kemarin, tetapi yang terluka pasti banyak. Sebagian pasti luka parah.
Pengusaha sawit dan batu bara tidak boleh lagi jualan sendiri-sendiri ke luar negeri. Semua produk sawit dan batu bara harus dijual ke Danantara. BUMN itulah yang akan menjualnya ke pembeli di luar negeri.
Dor!
Pasar pasti guncang, tetapi rakyat di desa tidak makan batu bara dan tidak minum sawit.
Yang heboh pasti para pengusaha sawit dan batu bara. Harga saham dua jenis perusahaan itu langsung terjun bebas.
Dor! Dor! Dor!
