Dor, Polres Serang Tembak 2 Curanmor Bersenjata Tajam-Airsoft Gun

jpnn.com, SERANG - Melawan petugas, dua pencuri kendaraan bermotor (curanmor) bersenjata tajam dan airsoft gun ditembak petugas Polres Serang.

Kedua pelaku yang kerap beraksi lintas provinsi, terpaksa ditembak karena melakukan perlawanan yang membahayakan petugas.

Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko mengatakan tersangka S (20) dan F (24), diringkus Tim Resmob di tempat persembunyiannya di sebuah mess sopir di Koja, Jakarta Utara, pada Kamis (2/10).

Dia menjelaskan tindakan tegas terukur terpaksa dilakukan karena kedua tersangka yang kerap membekali diri dengan golok itu mencoba melawan petugas saat dilakukan pengembangan untuk mencari barang bukti.

"Tindakan tegas terukur dilakukan karena keduanya mencoba melawan dan sudah membahayakan diri anggota saat proses pengembangan," katanya, Selasa (7/10).

Penangkapan para tersangka ini, lanjut Kapolres, merupakan hasil pengembangan dari laporan pencurian sepeda motor di Kecamatan Tunjung Teja pada 15 September lalu.

Berbekal bukti petunjuk, tim yang dipimpin Bripka Sutrisno berhasil melacak dan menangkap pelaku di Jakarta.

Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa sebilah golok, sepucuk airsoft gun, dan kunci leter T yang digunakan untuk melancarkan aksinya.