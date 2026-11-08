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Dorong Aktivitas Positif, PAM Jaya & Pemkot Jaktim Hadirkan Ring Tinju di Kampung Melayu

Dorong Aktivitas Positif, PAM Jaya & Pemkot Jaktim Hadirkan Ring Tinju di Kampung Melayu
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Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (tengah) saat meresmikan ring tinju di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Foto: dokumentasi PAM Jaya

jpnn.com, JAKARTA TIMUR - PAM Jaya turut berkontribusi dalam menghadirkan Arena Ring Tinju Kampung Melayu yang berlokasi di bawah Flyover Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur.

Arena Ring Tinju Kampung Melayu itu diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, pada Jumat (6/11) kemarin.

Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan dukungan terhadap pembangunan fasilitas olahraga itu merupakan bagian dari kontribusi PAM Jaya dalam mendukung kualitas hidup masyarakat Jakarta.

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Tidak hanya bisa melakukan pemenuhan akses air minum perpipaan, tetapi juga mendorong kesehatan dan produktivitas warga.

"Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menyalurkan minat dan bakat, membangun disiplin, serta mengembangkan potensi diri melalui olahraga," ujar Arief.

PAM Jaya juga menyediakan fasilitas water purifier yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum di area sarana olahraga tersebut.

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Kehadiran fasilitas ini menjadi bagian dari upaya PAM Jaya memperkenalkan manfaat air minum berkualitas sekaligus mendorong masyarakat untuk memperhatikan pemenuhan kebutuhan air minum dalam menunjang aktivitas sehari-hari.

Arief berharap, melalui pendekatan dunia olahraga PAM Jaya ingin terus menyuarakan pentingnya air minum berkualitas bagi kesehatan masyarakat.

PAM Jaya turut berkontribusi dalam menghadirkan Arena Ring Tinju di Kampung Melayu yang berlokasi di bawah Flyover Kampung Melayu

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