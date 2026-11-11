Dorong Birokrasi Modern & Stabilitas Daerah, Kemendagri Sabet Indonesia Kita Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri meraih penghargaan kategori Pelopor Birokrasi Modern dan Stabilitas Regional dalam ajang Indonesia Kita Awards 2026.

Penghargaan tersebut diberikan atas upaya Kemendagri dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, integrasi data, serta pengendalian inflasi.

Penghargaan tersebut diterima oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada malam penganugerahan yang digelar Garuda TV di Yudistira Ballroom, Patra Jasa Office Tower, Jakarta, Selasa (10/11).

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Melalui tayangan video, penyelenggara menjelaskan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Mendagri Tito telah mendorong pengendalian inflasi daerah, pemberian insentif fiskal untuk mendukung program strategis nasional, serta integrasi nomor induk kependudukan (NIK) dalam Satu Data Indonesia guna mendukung penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

Mendagri Tito juga dipercaya memimpin Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra serta mendorong reformasi tata kelola pemerintahan daerah berbasis data.

Dalam sambutannya, Wamendagri Bima menjelaskan Kemendagri memiliki peran dalam membina penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik serta kebijakan pemerintah pusat dan daerah selaras.

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“Tugas utama dari Kemendagri adalah memastikan teman-teman kepala daerah menjalankan fungsi pelayanan publik dengan baik dan melakukan sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat,” ujarnya.

Bima juga mengingatkan kepala daerah menghadapi beragam tantangan dalam menjalankan tugasnya.