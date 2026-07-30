Dorong Budaya Kerja Respectful & Inklusif, Brantas Abipraya Gelar WICAP 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Brantas Abipraya (Persero) menggelar Women in Construction Advancement Program (WICAP) 2026.

Mengusung tema Lead with Respect, Own Your Glow, Own Your Health, kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat pemberdayaan perempuan, menginternalisasikan budaya kerja yang saling menghormati dan inklusif, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan sebagai bagian dari produktivitas insan perusahaan.

Direktur Pengembangan Bisnis, Human Capital & Legal PT Brantas Abipraya, Purnomo menegaskan pembangunan infrastruktur yang berkualitas harus diiringi dengan pembangunan budaya kerja yang sehat dan manusiawi.

"Di Brantas Abipraya, kami percaya keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh pencapaian proyek, tetapi juga oleh kualitas budaya kerja yang dibangun di dalamnya. Melalui Women in Construction Advancement Program 2026, kami ingin memperkuat komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang respectful, inklusif, aman, dan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap insan untuk berkembang," ujar Purnomo.

Dia menambahkan komitmen tersebut selaras dengan implementasi Respectful Workplace Policy (RWP) yang telah diterapkan Brantas Abipraya sejak 2022, serta penguatan Employee Well-being Policy (EWP) sebagai bagian dari transformasi budaya perusahaan.

Melalui program Promoting Advancement of Women's Empowerment (PAVE) bersama Srikandi Danantara, perusahaan juga terus memperkuat kepemimpinan perempuan, mendorong kesetaraan gender, serta membangun ekosistem kerja yang lebih inklusif.

Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya sekaligus Ketua Srikandi Brantas Abipraya, Dian Sovana, menambahkan implementasi Respectful & Inclusive Workplace tidak hanya menjadi komitmen dalam membangun budaya kerja yang sehat dan inklusif, tetapi juga merupakan strategi perusahaan untuk memperkuat kinerja bisnis melalui pengembangan kepemimpinan perempuan.

"Kami meyakini Respectful & Inclusive Workplace menjadi fondasi dalam memperkuat Women Leadership Development (WLD) di Brantas Abipraya. Melalui WICAP 2026, kami ingin memastikan bahwa setiap perempuan di Brantas Abipraya memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang, memimpin, dan memberikan kontribusi terbaiknya bagi kemajuan perusahaan," ucap Dian Sovana.