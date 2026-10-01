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Dorong Daya Beli Masyarakat, Prabowo Siapkan Bantuan Pangan & Subsidi Upah Kuartal IV

Dorong Daya Beli Masyarakat, Prabowo Siapkan Bantuan Pangan & Subsidi Upah Kuartal IV
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Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/9). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah program untuk mendorong daya beli masyarakat.

Program tersebut antara lain pembukaan rekening bagi masyarakat, bantuan pangan, serta bantuan subsidi upah bagi para pekerja.

Hal itu dibahas dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Rabu (30/9).

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Rapat tersebut membahas sejumlah program bantuan pemerintah yang disiapkan untuk dilaksanakan pada kuartal keempat 2026.

“Hari ini tadi rapat dengan Bapak Presiden terkait dengan program-program bantuan pemerintah yang disiapkan untuk kuartal keempat,” ujar Airlangga.

Menurut dia, salah satu program yang dibahas adalah pembukaan rekening bagi warga negara berusia di atas 17 tahun.

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Program tersebut diarahkan bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4.

Pemerintah saat ini masih melakukan verifikasi jumlah calon penerima bersama kementerian terkait.

Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah program untuk mendorong daya beli masyarakat.

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