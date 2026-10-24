Dorong Dekarbonisasi Regional, Pertamina Hulu Energi Siap Menjadi Hub CCS di Asia

jpnn.com, TOKYO - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menegaskan komitmennya dalam mendukung pencapaian target dekarbonisasi di kawasan Asia melalui pengembangan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (Carbon Capture and Storage/CCS).

Langkah ini memperkuat posisi Indonesia yang memiliki potensi penyimpanan geologis sangat besar dan strategis di dekat pusat-pusat industri utama Asia.?

Komitmen tersebut disampaikan langsung Direktur Investasi dan Pengembangan Bisnis PHE, Dannif Utojo Danusaputro, saat menjadi pembicara dalam panel diskusi di ajang Japan CCUS Summit 2026 bertajuk “From Partnerships to Projects: Delivering Cross-Border CCS between Japan and Asia” yang diselenggarakan di Tokyo, Jepang, Senin (19/10).?

Dalam kesempatannya, Dannif menyampaikan kunci utama dalam merealisasikan kerja sama CCS lintas batas bukanlah sekadar ketersediaan kapasitas penyimpanan, melainkan kepastian dan kepercayaan investasi jangka panjang untuk kurun waktu 20 hingga 30 tahun ke depan. ?

"Bagi investor dan industri penghasil emisi di Jepang, kepercayaan dibangun di atas tiga pilar utama, yakni kepastian regulasi untuk mengelola risiko jangka panjang, kejelasan kelembagaan yang terkoordinasi dan transparan dalam pengelolaan perizinan hingga pengawasan lintas batas, serta kelayakan finansial jangka panjang (bankability)," ujar Dannif.

?Lebih lanjut, Dannif menjelaskan pengembangan CCS lintas batas merupakan bentuk kemitraan strategis dua arah.

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Penyedia fasilitas penyimpanan seperti Pertamina membutuhkan kepastian volume suplai karbondioksida (CO?) jangka panjang, kesiapan proyek penangkapan karbon (capture) dari pihak industri, serta komitmen komersial berjangka panjang.?

Dannif menegaskan proyek CCS lintas batas bukan sekadar transaksi komersial penyimpanan karbon, melainkan sebuah kemitraan strategis jangka panjang.