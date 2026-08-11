Dorong Digitalisasi Daerah, BI Hadirkan Layanan Samsat dan Mall Siap QRIS Tap di Palu

jpnn.com, PALU - Masyarakat Sulawesi Tengah kini bisa membayar pajak kendaraan bermotor dan berbelanja di mal cukup dengan menempelkan gawai pintar lewat teknologi QRIS Tap berbasis NFC.

Langkah digitalisasi ini diinisiasi oleh Bank Indonesia bersama pemerintah daerah setempat guna mempercepat transaksi non-tunai yang lebih responsif

"Program ini lahir untuk memudahkan transaksi saat berbelanja di mal dan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus transaksi tunai," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Sulteng Irfan Sukarna di sela kegiatan Posalia Sulteng atau pesta rakyat berlangsung, di Palu, Selasa.

Ia menjelaskan program itu merupakan kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) setempat dalam mempercepat digitalisasi layanan publik, maupun menghadirkan transaksi non-tunai berbasis Near Field Communication (NFC) yang jauh lebih mudah dan lebih cepat.

Di Grand Mall sebagai pusat perbelanjaan modern di ibu kota Sulteng nantinya para tenan difasilitasi sistem digital oleh BI sebagai bagian dari percepatan akselerasi digitalisasi keuangan.

Manfaat layanan itu mengurangi antrean panjang, dengan layanan kilat dan efisien di gerai pelayanan publik atau pusat perbelanjaan membantu memangkas waktu tunggu masyarakat.

"Program itu juga bagian dari upaya membantu pemerintah meningkatkan kesadaran masyarakat taat pajak, sehingga pelayanan publik berjalan lebih optimal," ujarnya.

Ia mengemukakan perluasan akselerasi sistem digital terus dipacu di Sulteng, yang mana program itu sebelumnya telah ditetapkan pada sektor transportasi di Bus Trans Donggala dan Bus Trans Palu.