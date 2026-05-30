Dorong Edukasi yang Aman dan Mandiri, Didimax Gelar Seminar dan Live Trading

jpnn.com, BANDUNG - PT Didi Max Berjangka (Didimax) kembali menggelar kegiatan edukasi melalui Seminar dan Live Trading yang berlangsung di CGV 23 Paskal Bandung pada Jumat (29/5).

Kegiatan tersebut menghadirkan para trader dan analis berpengalaman seperti Mr. Syam, Mr. Vincent, dan Mr. Widiansyah yang mengajarkan strategi khusus seperti Smart Money Concept (SMC), Money Hunter, dan Fundamental untuk berbagi wawasan, strategi, serta pemahaman mengenai dunia trading kepada masyarakat luas.

Tidak hanya itu, acara juga dihadiri oleh 250 peserta yang sangat antusias dengan trading.

Mengusung semangat peningkatan literasi keuangan, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk komitmen Didimax dalam memberikan edukasi trading yang benar, transparan, dan bertanggung jawab.

Peserta mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan langsung praktik live trading di layar besar serta mempelajari berbagai metode analisis pasar dari para mentor yang hadir.

Sebagai perusahaan pialang berjangka yang telah beroperasi secara resmi di Indonesia, Didimax terus menempatkan edukasi sebagai salah satu fokus utama perusahaan.

Berbagai program pelatihan, seminar, webinar, hingga bimbingan trading telah diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membantu masyarakat memahami risiko dan peluang dalam aktivitas perdagangan berjangka.

Direktur Didimax, Cenli Yani menegaskan bahwa perusahaan selalu mengedepankan edukasi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.