jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi unit yang bisa menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal itu disampaikan Raja Juli saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPH se-Indonesia di Yogyakarta, Selasa (24/11).

"Bila KPH-nya berjalan dengan baik dan efektif, angka karhutla bisa ditekan,” kata Menhut Raja Juli seperti dikutip Rabu (25/11).

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Menurutnya, efektivitas KPH bisa menjadi pelengkap upaya menekan karhutla selain penguatan program perhutanan sosial serta pengawalan rimba adat oleh masyarakat.

“Jadi, tiga ini yang menjadi komponen penting, KPH yang tangguh, perhutanan sosial yang berjalan dengan baik, dan hutan adat yang memang dikawal oleh masyarakat adat,” ujarnya.

Selain penanganan karhutla, Raja Juli mendorong KPH bisa diberdayakan menjalankan berbagai program.

"Apabila KPH ini kita berdayakan untuk berbagai macam program, tidak hanya karhutla, tetapi juga pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Raja Juli mengatakan masa depan pengelolaan hutan Indonesia ditentukan oleh tindakan nyata di tingkat tapak.