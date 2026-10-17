menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Dorong Efisiensi, IPC TPK Catatkan Arus Barang 2,8 Juta TEUs di Q3 2026

Dorong Efisiensi, IPC TPK Catatkan Arus Barang 2,8 Juta TEUs di Q3 2026

Dorong Efisiensi, IPC TPK Catatkan Arus Barang 2,8 Juta TEUs di Q3 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
IPC Terminal Petikemas (IPC TPK). (ANTARA/HO-IPC Terminal Petikemas)

jpnn.com, JAKARTA - IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) berhasil mencatatkan tren positif kinerja operasional pada Triwulan III 2026. 

Sepanjang periode Januari hingga September 2026, arus bongkar muat peti kemas (throughput) IPC TPK mencapai 2.836.445 TEUs.

Senior Manager Sekretariat Perusahaan IPC TPK Daniel Setiawan mengatakan angka itu melonjak sebesar 8,2 persen secara year-on-year (YoY) dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025 yang tercatat sebanyak 2.621.101 TEUs.

Baca Juga:

"Pertumbuhan positif di akhir Triwulan III ini menjadi bukti nyata komitmen IPC TPK dalam memberikan layanan bongkar muat yang optimal dan efisien,” ujar Daniel.

Daniel melanjutkan pada September 2026, total throughput peti kemas di seluruh terminal kelolaan IPC TPK menyentuh angka 325.884 TEUs. 

Realisasi tersebut menunjukkan capaian peningkatan yang solid sebesar 7% (YoY) jika dibandingkan dengan volume bongkar muat pada bulan September tahun lalu yang berada di angka 304.358 TEUs.

Baca Juga:

“Peningkatan volume bongkar muat peti kemas pada September 2026 tersebut didorong oleh lonjakan produktivitas yang signifikan di beberapa terminal utama,” ucap Daniel. 

Menurut Daniel, kinerja bongkar muat di Terminal Teluk Bayur menjadi yang paling menonjol dengan mencatatkan persentase pertumbuhan tertinggi sebesar 19,2% (YoY). 

IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) berhasil mencatatkan tren positif kinerja operasional pada Triwulan III 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI