Dorong Efisiensi, IPC TPK Catatkan Arus Barang 2,8 Juta TEUs di Q3 2026
jpnn.com, JAKARTA - IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) berhasil mencatatkan tren positif kinerja operasional pada Triwulan III 2026.
Sepanjang periode Januari hingga September 2026, arus bongkar muat peti kemas (throughput) IPC TPK mencapai 2.836.445 TEUs.
Senior Manager Sekretariat Perusahaan IPC TPK Daniel Setiawan mengatakan angka itu melonjak sebesar 8,2 persen secara year-on-year (YoY) dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025 yang tercatat sebanyak 2.621.101 TEUs.
"Pertumbuhan positif di akhir Triwulan III ini menjadi bukti nyata komitmen IPC TPK dalam memberikan layanan bongkar muat yang optimal dan efisien,” ujar Daniel.
Daniel melanjutkan pada September 2026, total throughput peti kemas di seluruh terminal kelolaan IPC TPK menyentuh angka 325.884 TEUs.
Realisasi tersebut menunjukkan capaian peningkatan yang solid sebesar 7% (YoY) jika dibandingkan dengan volume bongkar muat pada bulan September tahun lalu yang berada di angka 304.358 TEUs.
“Peningkatan volume bongkar muat peti kemas pada September 2026 tersebut didorong oleh lonjakan produktivitas yang signifikan di beberapa terminal utama,” ucap Daniel.
Menurut Daniel, kinerja bongkar muat di Terminal Teluk Bayur menjadi yang paling menonjol dengan mencatatkan persentase pertumbuhan tertinggi sebesar 19,2% (YoY).
IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) berhasil mencatatkan tren positif kinerja operasional pada Triwulan III 2026.
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