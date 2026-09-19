Dorong Ekonomi Hijau, Anak Usaha Barito Pacific Sabet Penghargaan Katadata ESG

jpnn.com, JAKARTA - PT Chandra Asri Pacific Tbk dan PT Barito Renewables Energy Tbk mencatatkan prestasi di ajang Katadata ESG Insight (KESGI) Awards 2026 karena konsistensi mendorong ekonomi hijau.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Katadata Sustainability Action for Future Economy (SAFE) 2026 di Jakarta, Kamis (17/9).

Co-Founder & CCO Katadata Heri Susanto mengatakan Chandra Asri Pacific mendapat apresiasi atas inisiatif manajemen emisi di sektor kimia dan kemasan.

Baca Juga: PTPN III Raih 2 Penghargaan ESG Business Awards 2026 di Singapura

Katadata menilai perusahaan tersebut memiliki keunggulan dalam pengembangan dan retensi karyawan melalui peningkatan pelatihan, pengembangan karier, program suksesi, serta mobilitas talenta.

Di sisi lain, Barito Renewables Energy memperoleh apresiasi atas inisiatif efisiensi dan manajemen energi di sektor utilitas dan listrik.

Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen perusahaan dalam meningkatkan efisiensi energi melalui penerapan sistem manajemen energi, inovasi efisiensi, serta pengelolaan pembangkitan energi terbarukan berbasis panas bumi dan tenaga bayu.

“Capaian tersebut mencerminkan upaya perusahaan dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam kegiatan bisnis,” kata Heri, dalam keterangannya, Sabtu.

KESGI Awards diberikan berdasarkan pemetaan dan analisis kinerja perusahaan melalui KESGI.