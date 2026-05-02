Dorong Ekonomi Kreatif, Yellow Hearts Siap Orbitkan Gim Indie Karya Anak Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Penerbit gim, Yellow Hearts resmi mengambil bagian di industri Tanah Air, dengan membawa misi memboyong gim indie karya developer Indonesia ke pasar global.

Kehadiran Yellow Hearts diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif nasional melalui peningkatan ekspor dan nilai tambah dari talenta lokal.

“Indonesia memiliki begitu banyak talenta kreatif yang luar biasa. Namun, perjalanan untuk membawa game ke pasar global tidak selalu mudah,” ujar Head of Publishing Yellow Hearts Brian Chuang di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Brian menyoroti hambatan yang kerap dihadapi pengembang lokal dalam mengakses pasar komersial global dan potensi ekonomi yang belum tergarap maksimal.

Dia menyatakan pihaknya memposisikan diri sebagai solusi strategis bagi developer indie Indonesia untuk mengatasi tantangan utama industri yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

Adapun di antaranya mulai dari keterbatasan pendanaan, kurangnya dukungan pemasaran yang efektif, hingga akses distribusi global yang krusial untuk meraih pendapatan internasional.

Dia menegaskan model bisnis Yellow Hearts yang berlandaskan kolaborasi akan membantu para developer menjangkau pemain di seluruh dunia.

Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan memperluas pangsa pasar bagi kreator gim.