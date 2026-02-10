Dorong Ekonomi Lokal, GoTo dan MRT Jakarta Hadirkan Blok M Hub Gojek

jpnn.com, JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk berkolaborasi dengan PT MRT Jakarta (Perseroda) meluncurkan Blok M Hub Gojek, sebuah model Kawasan Berorientasi Transit atau Transit Oriented Development (TOD) yang mengintegrasikan transportasi publik dan platform digital.

Revitalisasi kawasan Blok M ini dihadiri Ketua Bidang Komunikasi Sosial Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta Cyril Raoul Hakim yang mewakili Gubernur Pramono Anung.

Kolaborasi ini menandai langkah konkret GoTo bersama MRT Jakarta untuk mempermudah mobilitas warga urban, mendorong pertumbuhan UMKM serta memberdayakan mitra driver.

"Transformasi Blok M menjadi pusat kegiatan warga yang modern membutuhkan sinergi antara infrastruktur fisik dan inovasi digital. Kami mengapresiasi inisiatif Blok M Hub Gojek yang terjalin antara MRT Jakarta dan GoTo, karena tidak hanya mempermudah konektivitas dan mobilitas, tetapi juga menjadi motor penggerak digitalisasi UMKM dan pertumbuhan ekonomi lokal di kawasan legendaris ini. Inisiatif ini sejalan dengan agenda Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan konektivitas dan sinergi kegiatan ekonomi, sosial dan budaya terutama lewat pengembangan kawasan strategis seperti Blok M,” kata Pramono Anung.

Direktur Utama/CEO GoTo Hans Patuwo menjelaskan Blok M Hub Gojek merupakan upaya GoTo untuk menciptakan ekosistem digital yang terintegrasi untuk kenyamanan aktivitas masyarakat sehari-hari di kawasan Blok M.

"Kami bersyukur dapat mendukung agenda Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan konsep Kawasan Berorientasi Transit atau Transit Oriented Development (TOD). Harapan kami, kerja sama ini dapat menambah kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas, serta memberikan manfaat bagi mitra driver dan pelaku UMKM,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan kolaborasi ini memperkuat posisi MRT Jakarta sebagai tulang punggung transportasi perkotaan yang modern sekaligus penggerak pengembangan kawasan berbasis transit.

"Dengan menghubungkan stasiun MRT Jakarta secara langsung dengan ekosistem digital GoTo, kami mendorong peningkatan aksesibilitas dan aktivitas di kawasan Blok M Hub, sehingga kawasan ini semakin hidup sebagai destinasi yang nyaman dan menyenangkan bagi masyarakat,” katanya.