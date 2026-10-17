Dorong Ekonomi Perkotaan, APEKSI Tegaskan Pentingnya Ekosistem Kebudayaan

jpnn.com, JAKARTA - Kebudayaan dinilai perlu menjadi bagian integral dari pembangunan kota, mulai dari penguatan identitas dan ketangguhan masyarakat hingga pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Hal itu terungkap dalam Rembuk Kebudayaan Kota Kita yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) bersama Pemerintah Kota Singkawang pada 16 Oktober 2026.

Mengusung semangat “Menolak Lupa, Menolak Runtuh, Menolak Punah”, forum ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah kota, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas bagaimana kebudayaan dapat memperkuat ketangguhan kota, menjaga identitas, serta menciptakan nilai tambah ekonomi.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan kebudayaan memiliki peran sebagai pemersatu masyarakat sekaligus penggerak ekonomi kota.

“Budaya merupakan pemersatu dan penggerak ekonomi. Budaya juga dapat menjadi kekuatan kota, di mana kota yang kuat tidak akan melupakan budaya dan sejarahnya,” ujarnya.

Eri juga menyoroti tantangan perkotaan yang semakin kompleks, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang memengaruhi sejumlah wilayah. Menurutnya, kemajuan kota tidak semestinya dicapai dengan mengorbankan kelestarian lingkungan.

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Ia menegaskan pentingnya solidaritas antarkota, sebagaimana ditunjukkan APEKSI dalam merespons bencana di Sumatra pada akhir tahun sebelumnya.

Dalam kesempatan tersebut, Eri turut mengapresiasi pelibatan orang muda dalam rangkaian Rembuk Kebudayaan.