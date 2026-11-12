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Dorong Ekonomi Pesisir Probolinggo, Paiton Energy Hidupkan Wisata Berbasis Komunitas

Dorong Ekonomi Pesisir Probolinggo, Paiton Energy Hidupkan Wisata Berbasis Komunitas
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Paiton Energy - POMI dorong ekonomi pesisir Probolinggo. Foto: paiton

jpnn.com, JAKARTA - Aroma bumbu rempah yang kuat langsung menyeruak di bibir Pantai Greenthing, Desa Randutatah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo.

Di bawah terik matahari pesisir, puluhan warga dan pengunjung tampak berkerumun mengantre seporsi nasi kerang bumbu Padang.

Pemandangan hangat itu menjadi bagian dari kemeriahan Festival Rangkarang 2026 yang digelar pada 7–15 November.

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Bagi warga setempat, hajatan pesisir bukan sekadar hiburan akhir pekan, melainkan napas baru bagi perekonomian desa mereka.

Nama Rangkarang sendiri lahir dari memori kolektif warga Randutatah.

Kepala Desa Randutatah, Suham, berkisah bahwa istilah itu berakar dari kebiasaan nenek moyang mereka mencari kerang di area pantai hingga sela-sela karang.

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Jejak sejarah itu kini dihidupkan kembali lewat gerakan Tari Rangkarang yang dibawakan secara massal, hingga atraksi memasak kerang bersama.

Menariknya, dapur festival ini turut diramaikan oleh King Abdi, jebolan MasterChef Indonesia Season 10.

Kebangkitan wisata berbasis komunitas di pantai Greenthing, Probolinggo, tak lepas dari peran Paiton Energy bersama POMI.

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