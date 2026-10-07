Dorong Gen Z Melek Proteksi, Askrindo Perluas Edukasi Asuransi ke Kampus di Luar Jawa

jpnn.com, JAKARTA - Askrindo mendorong generasi Z meningkatkan pemahaman mengenai proteksi dan pengelolaan keuangan melalui edukasi literasi keuangan dan asuransi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (FEB USU), Medan.

Kegiatan bertajuk “Financial Survival Kit: Pentingnya Proteksi bagi Gen Z” tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Utama Askrindo R. Mahelan Prabantarikso.

Edukasi ini menyasar mahasiswa sebagai kelompok yang aktif menggunakan teknologi digital, tetapi masih menghadapi kesenjangan dalam memahami dan memanfaatkan produk asuransi. Langkah tersebut dilakukan di tengah penurunan indeks literasi asuransi nasional.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dirilis OJK, LPS, dan BPS pada Agustus 2026, indeks literasi asuransi tercatat 42,84 persen, turun dari 45,45 persen pada tahun sebelumnya. Sementara itu, tingkat inklusi asuransi mencapai 29,55 persen.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan literasi keuangan secara umum yang meningkat menjadi 69,57 persen dan telah melampaui target RPJMN 2025–2029.

Mahelan menilai kesenjangan pemahaman terhadap asuransi perlu mendapat perhatian, terutama karena generasi muda akan menjadi salah satu kelompok utama penggerak perekonomian dalam beberapa tahun mendatang.

“Pemahaman masyarakat terhadap keuangan secara umum meningkat, tetapi terhadap asuransi justru mundur. Ini bukan angka yang bisa kita biarkan, apalagi bagi generasi muda yang akan menjadi tulang punggung ekonomi dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan,” ujar Mahelan, dalam keterangannya, Rabu (7/10).

Menurut Mahelan, kondisi tersebut menunjukkan adanya “Gen Z Paradox”, yakni generasi yang memiliki keterhubungan tinggi dengan teknologi digital, tetapi menghadapi berbagai risiko dalam pengelolaan keuangan.