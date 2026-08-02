Dorong Generasi Muda Kembangkan Solusi Bisnis, TBS Foundation Hadirkan Greenovate

jpnn.com, JAKARTA - TBS Foundation menghadirkan Greenovate, kompetisi pengembangan talenta hijau yang mendorong mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia untuk mengembangkan ide berkelanjutan menjadi solusi bisnis yang berpotensi memberikan dampak nyata.

Agar inovasi tersebut dapat berkembang dan menjadi solusi yang siap diimplementasikan, dibutuhkan ekosistem yang menghubungkan dunia akademik dengan pelaku industri, praktisi keberlanjutan, dan investor.

Greenovate hadir sebagai jembatan kolaborasi tersebut melalui proses mentoring dan penguatan model bisnis sehingga para peserta tidak hanya menghasilkan gagasan, tetapi juga mempersiapkan solusi yang lebih matang dan berkelanjutan.

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Antusiasme terhadap Greenovate tercermin dari lebih dari 150 ide bisnis berkelanjutan yang diajukan oleh lebih dari 400 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Setelah melalui proses seleksi, delapan tim terbaik berhasil melaju ke babak Grand Final.

Mereka mewakili Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Mulawarman, Universitas Palangka Raya, Universitas Sumatera Utara, Universitas Tanjungpura, dan Universitas Cenderawasih.

Delapan tim finalis tersebut juga mencerminkan semangat kolaborasi yang inklusif. Setiap tim finalis memiliki keterwakilan perempuan, sementara enam dari delapan mentor Greenovate merupakan perempuan yang memiliki pengalaman memimpin di bidang keberlanjutan, bisnis, energi, dan teknologi.

Executive Director TBS Foundation, Anugraha Dezmercoledi mengatakan Greenovate dirancang untuk mempertemukan potensi generasi muda dengan pengalaman para praktisi sehingga inovasi yang lahir memiliki peluang berkembang menjadi solusi yang relevan bagi masyarakat.