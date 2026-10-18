Dorong Hilirisasi Kelapa, Jerry Hermawan Lo Bidik Kesejahteraan Petani

jpnn.com, BSD CITY - Founder PT Royal Agro Industri (RAI) Jerry Hermawan Lo mendorong optimalisasi potensi kelapa Indonesia melalui hilirisasi atau pengolahan bahan mentah menjadi berbagai produk bernilai tambah.

Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa Indonesia.

Menurut dia, kelapa memiliki potensi ekonomi yang besar karena hampir seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, industri, hingga pertanian.

Owner JHL Group itu menilai potensi kelapa Indonesia tidak seharusnya berhenti pada penjualan dalam bentuk utuh.

Melalui pengolahan yang tepat, satu butir kelapa dapat menghasilkan beragam produk yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan peluang pasar lebih luas.

“Kelapa itu semua bagiannya bisa dimanfaatkan,” ujar Jerry saat berkunjung ke booth Royal Agro Industri (RAI) dan Roemah Koffie di Trade Expo Indonesia, Sabtu (17/10).

Saat ini, melalui PT Royal Agro Industri, Jerry telah memiliki beberapa pabrik pengolahan kelapa.

Pertama, PT Dewa Agricoco Industri (DAI) di Halmahera, Maluku Utara. Kedua, PT Tri Mustika Cocomanaesa di Manado, Sulawesi Utara. Ketiga, PT Samuda Coco Indonesia di Sampit, Kalimantan Tengah.