Dorong Industri Combat Sport Indonesia, CEO BWS Siapkan Putra dan Putri Terbaik dari Berbagai Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Industri olahraga tarung (combat sport) di Indonesia kembali bergairah.

Hal itu seiring konsistensi Global Sport (BWS) dalam menyelenggarakan event-event berkualitas.

“Perjalanan BWS dalam membangun ekosistem olahraga tarung cukup impresif,” kata Chief Executive Officer (CEO) BWS Geovano Reiner Pesireron di Jakarta, Sabtu, 7 Maret 2026.

Dia menjelaskan perjalanan BWS dimulai dari event BWS Championship Vol. 1 tanggal 22 September 2024 di ICE BSD.

Kemudian berlanjut ke BWS Fighting Senggel Batch 3 tanggal 22 Februari 2025 di BWS Training Camp.

Selanjutnya ke BWS Championship Vol. 2 yang sukses menggetarkan Cyberink Gading Serpong tanggal 31 Mei 2025.

Puncaknya pada BWS Championship Vol. 3 di Bablas Gading Serpong pertengahan Februari 2026.

“Event ini menyajikan total 48 pertandingan. Terdiri dari 42 match fighter amatir dan 6 match fighter profesional. Angka 48 pertandingan membuktikan adanya minat yang besar dari masyarakat terhadap combat sport, baik di level hobi maupun profesional,” ungkap Geovano.