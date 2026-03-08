Dorong Industri Combat Sport Indonesia, CEO BWS Siapkan Putra dan Putri Terbaik dari Berbagai Daerah
jpnn.com, JAKARTA - Industri olahraga tarung (combat sport) di Indonesia kembali bergairah.
Hal itu seiring konsistensi Global Sport (BWS) dalam menyelenggarakan event-event berkualitas.
“Perjalanan BWS dalam membangun ekosistem olahraga tarung cukup impresif,” kata Chief Executive Officer (CEO) BWS Geovano Reiner Pesireron di Jakarta, Sabtu, 7 Maret 2026.
Dia menjelaskan perjalanan BWS dimulai dari event BWS Championship Vol. 1 tanggal 22 September 2024 di ICE BSD.
Kemudian berlanjut ke BWS Fighting Senggel Batch 3 tanggal 22 Februari 2025 di BWS Training Camp.
Selanjutnya ke BWS Championship Vol. 2 yang sukses menggetarkan Cyberink Gading Serpong tanggal 31 Mei 2025.
Puncaknya pada BWS Championship Vol. 3 di Bablas Gading Serpong pertengahan Februari 2026.
“Event ini menyajikan total 48 pertandingan. Terdiri dari 42 match fighter amatir dan 6 match fighter profesional. Angka 48 pertandingan membuktikan adanya minat yang besar dari masyarakat terhadap combat sport, baik di level hobi maupun profesional,” ungkap Geovano.
Chief Executive Officer (CEO) BWS Geovano Reiner Pesireron berusaha memunculkan talenta-talenta putra dan putri terbaik dari berbagai pelosok daerah.
