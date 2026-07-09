Dorong Infrastruktur Tahan Bencana, Menko AHY: Saatnya Indonesia Membangun Lebih Baik

jpnn.com, TANGERANG - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya transformasi pembangunan infrastruktur menuju model yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.

“Kita harus semakin adaptif menghadapi krisis iklim dan berbagai ancaman bencana. Karena itu, material yang digunakan harus semakin kuat, semakin tangguh, dan memiliki daya tahan yang baik terhadap berbagai risiko yang mungkin kita hadapi,” ujar AHY, dalam pembukaan IndoBuildTech Expo 2026 yang diselenggarakan PT Debindo Global Expo di ICE BSD City.

AHY mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menghadapi tantangan besar, mulai dari banjir, longsor, gempa bumi, hingga cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim global.

“Pembangunan masa depan tidak cukup hanya kuat secara fisik. Ia harus cerdas, berkelanjutan, dan mampu melindungi masyarakat dari berbagai risiko yang ada. Itulah arah pembangunan yang ingin terus kita dorong,” tegas AHY.

Ia menjelaskan bahwa kebutuhan akan infrastruktur yang resilien semakin mendesak, terutama untuk mendukung pembangunan kawasan permukiman, sekolah, jaringan transportasi, fasilitas publik, hingga infrastruktur sumber daya air.

AHY juga melihat peran penting inovasi teknologi dalam menjawab tantangan tersebut. Menurutnya, para arsitek, insinyur, desainer, dan pelaku industri konstruksi harus menjadi bagian dari solusi dengan menghadirkan teknologi bangunan yang lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan.

Menurut AHY, IndoBuildTech Expo 2026 menjadi contoh penting bagaimana inovasi, teknologi, dan kolaborasi dapat menjadi fondasi untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang lebih tangguh, lebih hijau, dan lebih siap menghadapi tantangan masa depan. (dil/jpnn)