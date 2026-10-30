Dorong Inklusi Keuangan, AsetKu Edukasi Masyarakat di FinExpo 2026 Bandung

jpnn.com, JAKARTA - CEO AsetKu Kokko Cattaka menyampaikan partisipasi AsetKu dalam FinExpo 2026 menjadi kesempatan untuk menjalin interaksi yang lebih dekat dengan masyarakat.

Hal itu disampaikan Kokko saat platform layanan pendanaan digital yang dioperasikan oleh PT Pintar Inovasi Digital (PID) dan merupakan bagian dari Akulaku Group itu berpartisipasi dalam Financial Expo (FinExpo) 2026 yang diselenggarakan pada 29 Oktober-1 November 2026 di Trans Studio Mall (TSM) Bandung.

“Kami berharap kehadiran AsetKu melalui booth dan berbagai aktivitas interaktif ini dapat memberikan pengalaman positif bagi pengunjung sekaligus memperkenalkan AsetKu,” ujar Kokko.

Adapun kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 yang bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Dalam kegiatan ini, AsetKu menghadirkan booth yang menjadi wadah bagi pengunjung untuk mengenal AsetKu lebih dekat.

Selain itu, AsetKu juga akan berinteraksi langsung dengan pengunjung melalui berbagai aktivitas interaktif di mini stage.

Sesi ini dikemas secara menarik untuk menghadirkan pengalaman yang menyenangkan sekaligus memperkenalkan AsetKu kepada masyarakat secara lebih luas.

“Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi pengunjung, AsetKu turut menyediakan voucher dan merchandise menarik,” ujar dia.