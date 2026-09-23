Dorong Inklusi Keuangan dan Pemberdayaan UMKM, bank bjb Raih Penghargaan Inovasi

jpnn.com, SERANG - bank bjb kembali memperoleh apresiasi atas komitmennya dalam menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kali ini, bank bjb meraih penghargaan Kategori Inovasi Pengembangan Ekonomi dan UMKM melalui Program Kolaborasi Split Bill dan Agen Laku Pandai dalam ajang Radar Banten Awards 2026 – Anugerah Corporate Social Responsibility dan Inovasi.

Penghargaan tersebut diterima oleh Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Irwan Riswandi, dan diserahkan oleh Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah bersama Direktur Utama Radar Banten Mashudi dalam acara Radar Banten Awards 2026 yang berlangsung di Graha Pena Ballroom, Kota Serang, Banten, Rabu (23/9).

Penghargaan ini menjadi apresiasi terhadap upaya bank bjb dalam mengembangkan inovasi layanan yang tidak hanya berorientasi pada kemudahan transaksi, tetapi juga berkaitan dengan penguatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan serta pengembangan aktivitas ekonomi dan UMKM.

Turut hadir mendampingi CEO Regional IV bank bjb Rahadian A. Hamdani dan Pemimpin bank bjb KCK Banten Farida Siregar.

Melalui Program Kolaborasi Agen Laku Pandai, bank bjb berupaya menghadirkan pendekatan layanan keuangan yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Inovasi tersebut menjadi bagian dari semangat bank bjb untuk terus memperluas pemanfaatan produk dan layanan perbankan di tengah perubahan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.

Bagi bank bjb, inklusi keuangan tidak berhenti pada tersedianya produk dan layanan perbankan. Lebih dari itu, inklusi keuangan juga membutuhkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat, fungsi, serta penggunaan layanan keuangan secara tepat sesuai dengan kebutuhan.