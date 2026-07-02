Dorong Inovasi Industri Polimer Nasional, HPI-Pamerindo Akan Gelar IPA
jpnn.com, JAKARTA - Himpunan Polimer Indonesia (HPI) bekerja sama dengan Pamerindo Indonesia akan menggelar Indonesia Polymer Award (IPA) 2026.
Ajang itu diselenggarakan untuk memberikan apresiasi dan mendorong kolaborasi lintas sektor guna melahirkan inovasi di bidang polimer yang mendukung transformasi industri nasional.
IPA 2026 akan menjadi bagian dari rangkaian pameran Plastic Material & Chemical Indonesia dan Plastics & Rubber Indonesia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang.
Acara ini dirancang sebagai wadah pertemuan antara dunia riset, industri, akademisi, startup, dan pemangku kepentingan terkait.
Tujuannya, mempercepat penerapan solusi material yang mendukung efisiensi industri, penerapan ekonomi sirkular, dan penguatan ekosistem manufaktur di Indonesia.
Portfolio Director PT Pamerindo Indonesia, Meysia Stephannie menekankan peran vital industri polimer dalam mendukung berbagai sektor strategis, mulai dari manufaktur, otomotif, elektronik, hingga kemasan.
Di tengah tantangan global terkait biaya bahan baku dan keberlanjutan, Meysia menilai inovasi material menjadi faktor krusial dalam menjaga daya saing industri Tanah Air.
"Melalui Indonesia Polymer Award 2026, kami ingin memperkuat kolaborasi antara dunia riset dan industri agar inovasi dapat memberikan dampak nyata bagi perkembangan industri nasional," ujar Meysia di Senopati, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Mendorong inovasi industri polimer nasional, HPI bekerja sama dengan Pamerindo Indonesia akan menggelar Indonesia Polymer Award (IPA) 2026.
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