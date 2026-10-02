Dorong Inovasi Keuangan Digital Indonesia, GoPay Hadir di FEKDI 2026

jpnn.com, JAKARTA - GoPay hadir dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2026 yang digelar oleh Bank Indonesia.

Kehadiran Gopay untuk berbagi perspektif mengenai perkembangan ekosistem keuangan digital Indonesia, sekaligus memperkenalkan berbagai inovasi dan solusi keuangan yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan konsumen maupun pelaku usaha.

Melalui sesi Talk Show bertajuk Beyond Payments: How Digital Talent is Building the Future of Indonesia’s Financial Ecosystem, GoPay berbagi cerita mengenai peran talenta Indonesia dalam mendorong inovasi teknologi digital yang terus berkembang.

Sesi ini juga membahas perjalanan GoPay dari solusi pembayaran menjadi platform layanan finansial yang lebih luas, serta berbagai inovasi dan kolaborasi yang dilakukan untuk membangun ekosistem keuangan digital Indonesia yang inklusif, mudah diakses, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Sejumlah inovasi digital yang dihadirkan mencakup QRIS Tanpa Pindai (QRIS Tap), pembayaran lintas negara (QRIS Cross Border) yang telah tersedia di Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan China, serta layanan pembayaran transaksi online yang bekerjasama dengan Midtrans selaku penyedia layanan Payment Gateway.

Selain talk show, GoPay juga menyediakan GoPay experience booth di acara FEKDI 2026, di mana pengunjung bisa mencoba langsung berbagai inovasi dan produk GoPay serta Midtrans.

Direktur GoPay Yogi Harsudiono menyatakan partisipasi GoPay dalam FEKDI 2026 menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal dan mencoba langsung inovasi teknologi digital, sekaligus melihat bagaimana kolaborasi antara pelaku industri dan pemangku kepentingan dapat mendukung terciptanya ekosistem keuangan digital yang sehat dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

“Melalui FEKDI 2026, kami ingin menunjukkan bagaimana inovasi layanan keuangan terus berkembang untuk menjawab kebutuhan konsumen maupun pelaku usaha. Pembayaran digital saat ini telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari pengalaman dan kebutuhan finansial sehari-hari masyarakat dan pelaku usaha.