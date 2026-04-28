Dorong Inovasi Nasional, BRICS Industrial Innovation Contest 2026 Dibuka di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Ajang BRICS Industrial Innovation Contest 2026 – Indonesia Overseas Qualifier resmi dibuka di Jakarta, sebagai upaya mendorong penguatan ekonomi nasional melalui inovasi teknologi dan industri.

Kompetisi ini dijadwalkan berlangsung pada 7 Mei 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor industri dan teknologi.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda kemitraan BRICS dalam mendorong Revolusi Industri Baru serta memperluas kerja sama antara China dan Indonesia.

Ketua Dewan Pembina INTI Pusat Teddy Sugianto, mengatakan ajang ini menjadi momentum bagi inovator Indonesia untuk terhubung dengan ekosistem global.

“Ajang ini merupakan bagian dari inisiatif BRICS dalam mendorong inovasi lintas negara, khususnya pada sektor Artificial Intelligence, Green Industry, Low-Altitude Technology, dan Energy Electronics,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (27/4).

Kompetisi ini diselenggarakan oleh International Economic and Technical Cooperation Center, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) China, serta dilaksanakan oleh China Datang Overseas Investment Co., Ltd.

Melalui ajang ini, berbagai proyek inovasi dari Indonesia berpeluang memperoleh akses ke jaringan industri China–Indonesia, termasuk peluang pendanaan dan percepatan komersialisasi teknologi.

Selain itu, kompetisi ini juga dinilai mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, khususnya pada sektor teknologi masa depan.