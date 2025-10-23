Dorong Investasi, Badan Bank Tanah-BNI Gelar Landbank Strategic Partnership Forum

jpnn.com, JAKARTA - Badan Bank Tanah berkolaborasi bareng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyelenggarakan Landbank Strategic Partnership Forum.

Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat menyampaikan forum itu merupakan langkah nyata mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan investor potensial untuk membangun sinergi dalam pemanfaatan lahan-lahan milik Badan Bank Tanah.

“Melalui forum ini, kami ingin membuka akses bagi investor untuk bersama-sama mengembangkan lahan-lahan yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Badan Bank Tanah berharap dari kegiatan ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia tetapi juga kesejahteraan masyarkat,” ujar Hakiki.

Selain itu, kegiatan itu bertujuan menjadi wadah kolaborasi investasi yang produktif dan berkelanjutan, di mana Badan Bank Tanah memperkenalkan portofolio lahan strategis yang siap dikembangkan untuk berbagai sektor, mulai dari pertanian, pariwisata, hingga perumahan rakyat.

Melalui Landbank Strategic Partnership Forum ini, Badan Bank Tanah menegaskan perannya tidak hanya sebagai pengelola aset negara.

Namun, sebagai motor penggerak investasi nasional yang berorientasi pada nilai tambah dan keberlanjutan.

Melalui forum ini diharapkan makin memperkuat fondasi kolaborasi strategis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan dunia usaha dalam mewujudkan pengelolaan tanah yang berkeadilan, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami percaya, tanah bukan sekadar aset, tetapi fondasi kesejahteraan bangsa. Melalui kemitraan strategis seperti ini, kami ingin memastikan setiap jengkal tanah yang dikelola negara dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia,” tutur Hakiki.(mcr10/jpnn)