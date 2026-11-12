Dorong Investasi Hijau, RI dan Republik Kongo Kolaborasi Kelola Gambut dan Mangrove
jpnn.com, JAKARTA - Indonesia dan Republik Kongo membahas kerja sama kehutanan, mulai dari pengakuan pasar bagi produk kayu lestari, ketertelusuran rantai pasok, hingga pengelolaan gambut dan mangrove.
Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan bilateral Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki dengan Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo, Rosalie Matondo, di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Selasa (10/11).
“Sebagai penjaga dua bentang hutan tropis terpenting di dunia, Indonesia dan Republik Kongo memikul tanggung jawab global yang khas,” ujar Rohmat.
Rohmat menjelaskan pertemuan ini menjadi kesempatan strategis untuk menyelaraskan visi Indonesia dan menerjemahkan tanggung jawab lingkungan bersama menjadi peluang ekonomi yang nyata, berkelanjutan, dan saling menguntungkan.
Adapun pembahasan berfokus pada Broader Market Recognition Coalition (BMRC), koalisi negara produsen kayu tropis yang dibentuk pada 2023 oleh Indonesia, Republik Kongo, Kamerun, Ghana, Guyana, dan Liberia.
“Koalisi ini mendorong pengakuan internasional yang lebih luas terhadap sistem pengelolaan hutan lestari yang dikembangkan setiap negara produsen,” ujar Rohmat.
Menurut Wamenhut, suara bersama di dalam koalisi akan mendorong pasar konsumen internasional mengurangi hambatan nontarif, sehingga produk hutan lestari yang telah terverifikasi memperoleh akses pasar yang setara.?
Di bidang ketertelusuran, Indonesia siap menjajaki kerja sama praktis untuk mengembangkan dan memperkuat sistem penelusuran produk hutan dari sumber hingga pasar.
Indonesia dan Republik Kongo membahas kerja sama kehutanan, mulai dari pengakuan pasar bagi produk kayu lestari, ketertelusuran rantai pasok, hingga pengelolaan
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