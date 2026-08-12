Dorong Kelancaran Ekspor, Bea Cukai Dekatkan Layanan dengan Pelaku Usaha di Daerah Ini

jpnn.com, TANGERANG - Bea Cukai Belawan dan Bea Cukai Tangerang menjalankan peran sebagai trade facilitator dan industrial assistance melalui asistensi serta kunjungan langsung kepada pelaku usaha.

Langkah tersebut dilakukan untuk memahami proses bisnis, mengidentifikasi kendala di lapangan, sekaligus memastikan kegiatan kepabeanan berjalan sesuai ketentuan.

Bea Cukai Belawan menggelar peninjauan pelaksanaan pemeriksaan ekspor di PT Musim Mas dan kunjungan ke Balai Laboratorium Bea Cukai (BLBC) Medan pada Rabu (29/7).

Kegiatan yang dipimpin Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara Rudy Rahmaddi bersama Kepala Kantor Bea Cukai Belawan Agus Sujendro itu tidak hanya meninjau aspek pengawasan ekspor, tetapi juga memperhatikan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja bagi petugas.

Di PT Musim Mas, Bea Cukai meninjau pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) pemeriksaan ekspor produk crude palm oil (CPO), mulai dari instruksi kerja, kesiapan fasilitas, penerapan keselamatan kerja, hingga kondisi kesehatan personel sebelum melakukan pemeriksaan.

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kegiatan pengawasan berlangsung aman dan sesuai prosedur.

Perhatian terhadap aspek keselamatan juga dilakukan di BLBC Medan.

Petugas Bea Cukai meninjau kesiapan sarana keselamatan kerja dan penggunaan alat pelindung diri (APD), mengingat kegiatan laboratorium memiliki karakteristik risiko tersendiri.