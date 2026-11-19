jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Lubricants terus mewujudkan komitmennya dalam menciptakan generasi muda yang mandiri dan berdaya saing melalui Enduro Student Program (ESP).

Program pengembangan kewirausahaan berbasis otomotif ini kembali membuka pelatihan bagi 16 calon wirausaha bengkel sepeda motor yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Sejak pertama kali diimplementasikan pada 2016, Enduro Student Program telah mencetak 62 bengkel mandiri yang kini aktif beroperasi dan menjadi sumber penghidupan bagi para alumni serta masyarakat di sekitarnya.

Capaian tersebut menjadi bukti nyata pengembangan keterampilan yang dibarengi pendampingan usaha mampu membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berbasis Creating Shared Value (CSV), ESP dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga membangun kemampuan berwirausaha para peserta melalui pelatihan intensif, praktik kerja lapangan, hingga pendampingan dalam merintis dan mengembangkan usaha bengkel.

Baca Juga: Kampung Binaan Pertamina Lubricants Beri Dampak Ekonomi hingga Rp 200 Juta per Tahun

“Melalui Enduro Student Program, kami ingin menghadirkan lebih dari sekadar pelatihan keterampilan," kata Corporate Secretary Support PT Pertamina Lubricants Rika Gresia Wahyudi.

Dia menyampaikan program ini menjadi wadah pemberdayaan yang membekali generasi muda dengan kompetensi, kepercayaan diri, dan kesempatan untuk membangun usaha yang mandiri serta berkelanjutan.