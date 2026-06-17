Dorong Kendaraan Listrik di Sumsel, Indomobil Expo Palembang 2026 Resmi Dibuka

jpnn.com, PALEMBANG - Indomobil Group kembali menggelar rangkaian pameran otomotiof Indomobil Expo di Atrium Palembang Icon Mall pada 16-21 Juni 2026.

Mengusung konsep "EVperience", pameran tersebut menjadi bagian dari upaya Indomobil Group dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik sekaligus memperkuat ekosistem mobilitas ramah lingkungan di Kota Palembang dan sekitarnya.

Sebagai salah satu kota terbesar di Sumatera, Palembang dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan kendaraan listrik.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap efisiensi energi, didukung kemudahan akses Tol Trans Sumatera dan bertambahnya fasilitas pengisian daya listrik umum (SPKLU) menjadi faktor pendorong tumbuhnya minat terhadap kendaraan berbasis baterai.

CEO Indomobil Dealership Group, Santiko Wardoyo mengatakan Palembang menjadi salah satu pasar strategis dalam pengembangan kendaraan listrik di Indonesia.

"Melalui Indomobil Expo Palembang, kami ingin menghadirkan pengalaman kendaraan listrik yang lebih dekat, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat saat ini," kata Santiko, Rabu (17/6/2026).

Dalam pameran tersebut, sejumlah brand di bawah naungan Indomobil itu dipamerakan mulai dari Changan Deepal S07, Citreon eC3, GAC AION V, GAC AION UT, Maxus MIFA 7, hingga Maxus MIFA 9.

Tak hanya kendaraan roda empat, Indomobil juga menghadirkan motor listrik melalui lini Indomobil eMotor, yakni Tyranno dan QT.