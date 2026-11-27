jpnn.com, KENDAL - Pemanfaatan fasilitas kepabeanan dapat membantu pelaku usaha menekan biaya dan meningkatkan efisiensi kegiatan produksi serta perdagangan.

Namun, pemahaman terhadap ketentuan dan tata cara penggunaannya tetap diperlukan agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan sesuai aturan.

Untuk mendukung hal tersebut, Bea Cukai memberikan asistensi kepada pelaku usaha melalui sosialisasi, sarasehan, dan pengenalan layanan digital.

Salah satunya dilaksanakan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I melalui Sarasehan Perusahaan Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Kegiatan yang mengusung tema 'Fasilitas Menyapa: Kenali Aturannya, Nikmati Kemudahannya, Jaga Fasilitasnya' ini dilaksanakan dalam dua sesi, yakni pada 28 Oktober dan 11 November 2026 di Jawa Timur.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I Rusman Hadi, perwakilan asosiasi, serta pimpinan dan perwakilan perusahaan penerima fasilitas.

Peserta berasal dari perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat, Toko Bebas Bea, Gudang Berikat, Pusat Logistik Berikat, serta KITE Pembebasan dan KITE Pengembalian.

Dalam sarasehan tersebut, Bea Cukai memberikan penjelasan mengenai ketentuan, tata laksana, serta aspek teknis operasional fasilitas TPB dan KITE.