Dorong Kesejahteraan Petani, PTPN IV Salurkan 15 Unit Rumah Kempa Gambir

jpnn.com, JAKARTA - PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo berkomitmen mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui penyaluran bantuan perbaikan 15 unit rumah kempa gambir dan alat kempa gambir.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa mengatakan penguatan sektor perkebunan rakyat merupakan bagian penting dari komitmen perusahaan dalam menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi negara dan masyarakat.

Menurutnya, pengembangan komoditas unggulan daerah seperti gambir membutuhkan kolaborasi lintas sektor, terutama dalam memperkuat kapasitas produksi dan pengolahan agar potensi ekonomi yang dimiliki petani dapat memberikan manfaat lebih besar.

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"Dukungan yang kami berikan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga bagaimana petani mampu menghasilkan produk berkualitas, memperoleh nilai tambah," kata Jatmiko, Senin (16/11).

Adapun bantuan itu senilai Rp757.002.480 kepada 11 kelompok tani di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat.

Nantuan yang diserahkan di Nagari Gunung Malintang, Kecamatan Pangkalan, Selasa (10/11/2026), tersebut menjadi bagian dari dukungan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas pengolahan, serta nilai tambah komoditas gambir guna mendorong kesejahteraan petani.

"Kami ingin potensi besar gambir Sumatera Barat dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Jatmiko.

Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV Arya Sandhiyudha menjelaskan penyaluran 15 unit rumah kempa gambir tersebut merupakan bentuk konkret dukungan perusahaan terhadap pengembangan komoditas gambir yang memiliki prospek ekonomi menjanjikan.