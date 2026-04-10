Dorong Keselamatan Transportasi, Hino Ingatkan Pentingnya Kompetensi Sopir & Perawatan

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) menyoroti pentingnya pentingnya kompetensi pengemudi dan manajemen perawatan kendaraan.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan kendaraan tetap prima saat beroperasi, sehingga bisa menekan angka kecelakaan di jalan.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Training Division Head HMSI, Pieter Andre pada saat diskusi bertajuk 'Membangun Moda Transportasi yang Aman & Laik Jalan dengan Penyediaan Pengemudi yang Kompeten dan Manajemen Perawatan Kendaraan pada ajang GIICOMVEC di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (10/4).

“Pengemudi kendaraan niaga memiliki tanggung jawab besar. Pelatihan yang berkelanjutan akan meningkatkan kompetensi, kesadaran keselamatan, serta efisiensi berkendara,” ujar Pieter Andre.

Dia menambahkan kompetensi bukan hanya soal kemampuan mengemudi, tetapi berkaitan dengan pola pikir dan kesadaran keselamatan di jalan.

Menurut dia, pelatihan yang berkelanjutan membuat pengemudi memahami risiko dan mengantisipasi potensi bahaya selama perjalanan.

Selain faktor pengemudi, kondisi kendaraan juga memiliki peran penting dalam menentukan tingkat keselamatan transportasi.

"Kendaraan yang tidak dirawat dengan baik berpotensi mengalami kerusakan teknis yang dapat memicu kecelakaan," tuturnya.