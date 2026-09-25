Dorong Ketahanan Energi Nasional, SAKA Tajak Sumur Eksplorasi SM-1 di Blok Pekawai
jpnn.com, JAKARTA - Upaya menjaga nyala energi nasional bukan cuma soal memutar keran distribusi, tetapi juga keberanian mengetuk pintu-pintu baru di perut bumi.
Langkah inilah yang tengah dijemput PT. Saka Energi Indonesia (SAKA) di lepas pantai Kalimantan Timur.
SAKA resmi memutar mata bor Sumur Eksplorasi Saka Manpatu-1 (SM-1) di Blok Pekawai, pada Selasa (22/9) kemarin.
Penajakan (spud-in) menjadi penanda keseriusan anak usaha Subholding Gas Pertamina tersebut dalam berburu cadangan migas baru demi memperkuat benteng ketahanan energi Indonesia.
"Setelah serangkaian pemeriksaan akhir, kami resmi memulai pengeboran SM-1," ujar Direktur Utama SAKA Intan Fauzi, dalam keterangannya, Jumat (25/9).
Pencarian di Blok Pekawai sebenarnya bukan cerita baru. Sejak dipercaya pemerintah memegang kendali wilayah ini pada Mei 2018, SAKA terus menyisir setiap sudut potensi yang ada.
Pengeboran SM-1 menjadi pembuktian dari sederet kalkulasi matang yang selama ini diolah di atas meja studi geologi dan geofisika.
Ada harapan besar yang digantungkan pada sumur ini. Struktur SM-1 diperkirakan menyimpan potensi hidrokarbon mencapai 109 BCF gas serta 22 juta barel minyak dan kondensat (MMBOE).
SAKA resmi memutar mata bor Sumur Eksplorasi Saka Manpatu-1 (SM-1) di Blok Pekawai, pada Selasa (22/9) kemarin.
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