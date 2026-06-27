Dorong Kolaborasi dan Gaya Hidup Sehat, GP NasDem Padel Cup Jadi Ruang Bangun Jejaring Positif

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Rajiv menilai olahraga tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas kebugaran, tetapi juga dapat menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi, membangun jejaring, serta mempererat hubungan antarmasyarakat.

Menurut dia, nilai-nilai yang lahir dari olahraga seperti sportivitas, disiplin, kerja sama, dan semangat untuk terus berkembang memiliki peran penting dalam membangun interaksi sosial yang positif di tengah masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Rajiv saat membuka GP NasDem Padel Cup yang digelar Garda Pemuda (GP) NasDem di Margot Padel, Jakarta Selatan, Sabtu (27/6/2026).

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“Bagi saya, olahraga khususnya padel bukan hanya tentang menang atau kalah. Lebih dari itu, olahraga mengajarkan sportivitas, disiplin, kerja sama, dan semangat untuk terus berkembang,” kata Rajiv.

Dia menjelaskan GP NasDem Padel Cup tidak hanya dirancang sebagai ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi wadah memperluas jejaring kerja sama, mempererat persaudaraan, serta menghadirkan energi positif melalui aktivitas olahraga.

“GP NasDem Padel Cup ini menjadi wadah untuk menjalin kolaborasi, mempererat persaudaraan, serta mengajak masyarakat hidup lebih sehat,” ujarnya.

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Rajiv berharap kegiatan serupa dapat terus menjadi ruang pertemuan berbagai komunitas sehingga mampu memperkuat semangat kebersamaan dan memperluas kolaborasi yang produktif.

Menurut dia, olahraga juga memiliki kemampuan menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam suasana yang sehat, kompetitif, dan saling menghargai.