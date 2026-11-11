Dorong Kolaborasi Ekonomi Global, METI Jepang Perkuat Kemitraan Global South

jpnn.com, TOKYO - Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) menggelar forum NEXUS Japan-Global South di Nikkei Hall, Tokyo, Jepang pada 19 Oktober 2026.

Kegiatan itu untuk membuka peluang baru bagi perusahaan Jepang untuk memperluas bisnis dan investasinya di Asia Tenggara.

Indonesia, dengan skala ekonomi dan posisi strategisnya di kawasan, memiliki potensi untuk menjadi salah satu pintu masuk bagi perusahaan Jepang dalam menjangkau pasar ASEAN.

Dalam forum ini, Living Lab Ventures (LLV) ditunjuk sebagai perwakilan venture capital (VC) ASEAN untuk berbagi perspektif mengenai investasi regional, sekaligus membuka peluang kolaborasi bisnis antara perusahaan Jepang dan ekosistem usaha di Asia Tenggara.

Partisipasi LLV dalam forum tersebut diwakili oleh Mulyawan Gani Managing Partner Living Lab Ventures.

Mulyawan berbagi pandangan mengenai dinamika investasi di Asia Tenggara serta peluang bagi perusahaan Jepang untuk mengembangkan bisnis di Indonesia.

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Director for the Trade Promotion Division, Trade Policy Bureau, Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Japan Yukihiro Kawaguchi mengatakan Global South semakin penting bagi masa depan ekonomi Jepang.

Dengan memperkuat kemitraan bersama pelaku usaha dan pemangku kepentingan investasi lokal, perusahaan Jepang dapat membuka peluang baru dalam inovasi, ekspansi pasar, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.