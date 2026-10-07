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Dorong Lahirnya Founder Kreatif Baru, Yohanes Auri Bangun Ekosistem 30 Perusahaan

Dorong Lahirnya Founder Kreatif Baru, Yohanes Auri Bangun Ekosistem 30 Perusahaan
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Dorong lahirnya founder kreatif baru, entrepreneur Yohanes Auri membangun ekosistem 30 perusahaan. Foto dok. FCU

jpnn.com, JAKARTA - Entrepreneur Yohanes Auri terus memperluas kiprahnya di industri kreatif Indonesia.

Pendiri Flux Creative Universe (FCU) itu kini memimpin ekosistem kreatif yang menaungi 30 perusahaan dan lebih dari 200 orang.

Perjalanan tersebut bermula dari bisnis yang dibangun dari sebuah kamar berukuran 4x4 meter hingga kemudian berkembang menjadi ekosistem sejumlah perusahaan kreatif. 

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“Saya percaya kreativitas bukan cuma bisa menghasilkan campaign," kata Yohanes, Rabu (7/10).

Dia juga mulai memperluas perannya dengan mendorong munculnya entrepreneur baru.

Pada awal 2026, dia bersama Deddy Corbuzier berinvestasi pada 11 perusahaan kreatif yang didirikan dan dipimpin oleh generasi Z. 

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Langkah itu menjadi bagian dari upayanya membangun lebih banyak bisnis baru di industri kreatif Indonesia. 

Yohanes mengatakan kreativitas tidak hanya bisa menghasilkan kampanye bagi sebuah merek, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi perusahaan.

Dorong lahirnya founder kreatif baru, entrepreneur Yohanes Auri membangun ekosistem 30 perusahaan.

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