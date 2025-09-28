menu
Dorong Literasi Keuangan Generasi Muda, Bank Jakarta Dukung Abang None

Dorong Literasi Keuangan Generasi Muda, Bank Jakarta Dukung Abang None
Malam Puncak Abang None Jakarta 2025 yang digelar di Taman Ismail Marzuki, pada Jumat (26/9). Foto: dokumentasi Bank DKI

jpnn.com, JAKARTA - Bank Jakarta kembali mendukung penyelenggaraan acara Puncak Abang None Jakarta 2025.

Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk tabungan kepada para pemenang dan finalis Abang None Jakarta.

Acara Abang None dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta jajaran pejabat Pemprov DKI Jakarta, serta Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo, Direktur Keuangan & Strategi Bank Jakarta Basaria Martha Juliana, dan Komisaris Independen Bank Jakarta Kiryanto.

Baca Juga:

Pramono Anung menyebutkan Abang dan None Jakarta merupakan salah satu warisan budaya Betawi turun temurun yang perlu dijaga kelestariannya, kehadirannya diharapkan mampu membawa kebanggaan kota Jakarta menuju kancah global.

"Pemilihan Abang None Jakarta merupakan simbol optimisme generasi muda yang menjaga tradisi betawi, menggambarkan pesona Jakarta sekaligus meneguhkan sebagai Kota Global yang berbudaya,” ujar Pramono.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo menyampaikan bahwa dukungan Bank Jakarta terhadap acara Puncak Abang None Jakarta 2025 merupakan upaya Bank Jakarta untuk senantiasa relevan dengan generasi muda di Jakarta.

Baca Juga:

“Kehadiran Abang None Jakarta menjadi wadah untuk memperkuat jati diri Jakarta sebagai kota global dengan akar budaya Betawi yang kuat,” kata dia.

Dia juga melihat potensi luar biasa bagi Abang None sebagai representasi generasi muda yang siap membawa pesan penting tentang literasi dan iklusi keuangan.

